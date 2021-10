L'aveu d'acte pédocriminel protégé par le secret de la confession ? Ce que dit la loi

Mais pour Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, et archevêque de Reims, la confession devrait rester "secrète" car elle couvre un "espace de parole libre", explique-t-il sur franceinfo. "Le secret de la confession s'impose à nous et en cela il est plus fort que les lois de la République", estime-t-il. "À miséricorde absolue, secret absolu", avait de son côté résumé le père Thomas Poussier auteur de l'essai "Le secret de la confession" (éd. Salvator) sur RCF Radio au printemps dernier, au moment où la sortie du livre "Je vous pardonne tous vos péchés - 40 prêtres dévoilent les petits et grands secrets de la confession", avait fait grand bruit.