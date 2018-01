L'école de Bonloc est menacée de ferméture

A Bonloc, il n'y a qu'une seule école, avec une seule enseignante et directrice pour toutes les classes. Heureusement pour elle, il n'y a que quinze élèves. Seulement, après 82 années d'exercice, cette école "familiale" est vouée à disparaître. Les habitants, qui sont 350, sont sous le choc : il n'y aura plus d'école ni de commerce dans leur village.



