L'école des policiers ouvre ses portes

Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait promis de recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires avant la fin de son quinquennat. Les inscriptions aux concours de gardiens de la paix sont ouvertes depuis quelques jours. Depuis les attentats de novembre 2015, les candidats sont de plus en plus nombreux et viennent de différents horizons.



