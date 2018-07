Ce vendredi 6 juillet 2018, l'ambiance est particulière dans les salles de classes de l'école Jean Macé de Brest. A la place des cahiers et des livres, ont sort les jeux de société. En effet, l'année scolaire est terminée. Place à l'amusement donc pour dire au revoir aux camarades de classe. Mais il n'y a pas que pour les élèves que l'école est finie. Après 42 ans dans l'enseignement, une professeure part à la retraite. C'est avec des cartes de vœux, des dessins, des pots de confiture et autres petites attentions que les enfants ont tenu à la remercier. De quoi l'occuper pendant sa longue période de vacances.



