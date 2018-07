"Ils peuvent donner un faux sentiment de protection" : l'efficacité des masques anti-pollution n'est pas prouvée

On en voit de plus en plus, fleurir dans les métros, sur les passants, sur les cyclistes : les masques anti-pollution, utilisés comme un moyen de protection. Et pourtant, ils ne servent peut-être à rien. C’est ce qu’estime un rapport de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sanitaire de santé), selon qui les données disponibles sont insuffisantes pour attester d'un bénéfice sanitaire. Par conséquent, elle ne peut recommander leur utilisation.





L'Anses avait été saisie fin 2015 par les ministères de la Santé et du Travail. Voici sa réponse dans un communiqué : devant l'enjeu de santé publique représenté par la pollution de l'air, "la question de l'intérêt de recommander à la population le port d'équipements de protection individuelle (EPI) est régulièrement posée. Mais, "l'expertise a révélé l'insuffisance de données disponibles attestant d'un bénéfice pour la santé" des masques, "notamment en conditions réelles d'utilisation".