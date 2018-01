A Paris, une église se convertit au paiement sans contact pour faire la quête

Il n'y a pas que les particuliers qui profitent de l'économie numérique. A Paris, une église a, elle aussi, décidé de se moderniser. Les fidèles de Saint-François de Molitor, paroisse située dans le seizième arrondissement de Paris, peuvent depuis ce dimanche matin payer via leur carte bancaire pendant la quête.



