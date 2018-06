FACT CHECK - L'Elysée a-t-il dépensé 500 000 euros pour un nouveau service d'assiettes ?

Tout d’abord, la Manufacture de Sèvres appartient à l’établissement public “Cité de la céramique Sèvres et Limoges”, qui gère également deux musées nationaux : le musée national de Céramique et le musée national de la porcelaine Adrien-Dubouché.

A ce titre, la Cité de la céramique Sèvres et Limoges reçoit une subvention annuelle du Ministère de la culture de 14 millions (14 360 000€ en 2018) pour le fonctionnement et l’investissement de ces trois lieux. Jointe par LCI, la directrice générale de Sèvres, Romane Sarfati, précise qu’il est difficile de saisir quel montant exact revient à la Manufacture : “le budget de plusieurs département comme l’administration, l’entretien et la sécurité des bâtiments et le développement culturel, sont mutualisé pour les trois sites”.





Comme pour la manufacture de tapisserie des Gobelins et plusieurs autres établissements d’art et d'artisanat, ces subventions annuelles ont pour but d’aider à la préservation du savoir-faire français et au rayonnement de la culture française. Elles sont versées à la Manufacture de Sèvres sous cette forme depuis qu’elle est devenue un établissement national, en 1876. En échange, elle a “toujours eu pour mission de produire et livrer des services de table et des pièces de décors à l’Élysée, à Matignon et au Ministère de la Culture”. Le budget de production du service de table de l’Élysée est donc compris dans le budget de fonctionnement annuel de l’établissement.