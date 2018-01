L'équithérapie pour lutter contre les difficultés relationnelles

Votre enfant rencontre des difficultés dans ses relations sociales ? Du mal à s'ouvrir ou échanger avec les autres ? Faites-lui essayer l'équithérapie. Si vous en souffrez aussi, sachez que cette pratique est également ouverte aux adultes. Le principe : travailler sur son contact avec le cheval pour en tirer une force et une ouverture applicables dans les rapports humains. Car il est parfois plus facile d'aborder un animal qui semble nous comprendre sans poser de question qu'une personne.





Une séance d'équithérapie commence par des soins. Cela permet aux enfants de prendre contact avec leur poney. Puis suivent balades et surtout jeux collectifs. De quoi leur apporter des clés transposables ensuite avec leurs camarades d'école. Et cela leur permet aussi de travailler leur coordination et leur équilibre.