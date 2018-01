L'érosion menace Talmont-sur-Gironde

Talmont-sur-Gironde est l'un des plus beaux et des plus menacés villages de France. Chaque hiver, les pieds du village sont malmenés par des séries de tempêtes. Résultat : l'érosion s'accentue au point d’affaisser régulièrement ses remparts. Le renforcement de ces derniers et la protection de la commune coûtent 1.500.000 euros.



