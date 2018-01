L'État exige des sanctions dans l'affaire Lactalis

L'affaire du lait infantile contaminé par des salmonelles prend de plus en plus d'ampleur. Le géant de l'agroalimentaire, Lactalis, est menacé de sanctions. Le gouvernement reproche également aux chaînes de la grande distribution de ne pas avoir été assez rigoureuses. Ces dernières semaines, dix-huit bébés ont été hospitalisés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/01/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.