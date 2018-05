L'été est au rendez-vous dans toute la France

Les températures estivales font le bonheur des Français. En cet après-midi du 6 mai, elles sont de sept à neuf degrés au-dessus de la normale de saison. A Biarritz et à Bastia, par exemple, on prévoit 22°C. A Lille et à Limoges, on attend les 26°C à l'ombre. Paris, quant à elle, est la région la plus chaude avec une température allant jusqu'à 28°C. Tatiana Silva nous en dit plus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.