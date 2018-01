L'Eure est en crue, la préfécture appelle à la prudence

Dans le département de l'Eure, une trentaine de communes sont en vigilance orange pour risques d'inondations. Les champs sont inondés et les riverains sont plus vigilants et plus solidaires que d'habitude. En raison de l'urgence, le barrage de Poses a été ouvert. De leur côté, la préfecture et les services de secours tentent de mettre en garde les habitants sur les dangers qu'ils courent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.