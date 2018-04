L'Europe interdit trois pesticides néonicotinoïdes pour préserver les abeilles

Le printemps marque le retour des abeilles et l'Union européenne a pris une décision primordiale pour leur protection. En effet, ce 27 avril, les Etats membres ont décidé d'interdire trois pesticides néonicotinoïdes. Des études ont prouvé que ces molécules, utilisées dans l'agriculture intensive, s'attaquent au système nerveux des butineuses.



