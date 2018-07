L'évasion spectaculaire de Rédoine Faïd

Le braqueur récidiviste Rédoine Faïd, a réussi une évasion spectaculaire ce dimanche 1er juillet à la prison de Réau, en Seine-et-Marne. Avec l'aide de trois personnes lourdement armées et très bien organisées, il a pu fuir le centre pénitencier à bord d'un hélicoptère. Il y purgeait une peine de 18 ans de réclusion pour une tentative de braquage ayant coûté la vie à une policière municipale. Rédoine Faïd est aussi connu pour être un habitué des plateaux de télévision. En 2011, il avait écrit son autobiographie où il se présentait comme un repenti.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.