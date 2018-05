L'heure est au déneigement des routes au Col de la Cayolle

Au Col de la Cayolle, dans les Alpes du Sud, l'hiver a été rude. Les chutes de neige ont été importantes et les avalanches parfois meurtrières. Et la dernière semaine du mois d'avril, il a encore neigé. Du coup, pour déneiger la route, il faut beaucoup de patience et de prudence. Des travaux fortement sollicités par les habitants de Guillaume. En effet, l'ouverture du col marque le retour des touristes mais également le réapprovisionnement de certains commerces. Plus qu'une semaine d'attente pour que le col soit totalement dégagé.



