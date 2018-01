L'hiver en Ardèche n'en finit pas

Au Béage, en Ardèche, il n'y a pas de boîte aux lettres. C'est un luxe, mais aussi une manière de forcer la rencontre avec le facteur. L'établissement de Madame Laurence retrace toute une histoire. Du haut de ses 86 ans, Agnès, la gérante, associe les activités de quincaillerie, épicerie, tabac et presse : un vrai commerce à l'ancienne. Elle se souvient d'hivers plus rudes, pendant lesquels la neige atteignait les balcons. Dans cette commune, 35 km de routes doivent être dégagés. Il peut arriver qu'une route dégagée le matin soit déjà impraticable le soir. Découvrez en images la vie hivernale des Béageois.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernault sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.