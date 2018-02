L'hiver s'impose enfin dans le Beaujolais

Après un doux mois de janvier, l'hiver pointe enfin le bout de son nez. Dans le Beaujolais, il n'a suffit que de quelques heures pour que la neige recouvre le paysage. Les habitants accueillent le temps avec le sourire et sont même rassurés que l'hiver arrive enfin. Du coup, même les petites contraintes qui vont avec ne dérangent pas, ou presque. Pour les viticulteurs, cet hiver est la promesse d'une bonne récolte. Une aubaine puisque la semaine du 5 février 2018, les températures resteront hivernales.



