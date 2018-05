L'humeur de Bachelot : "Cette idée géniale permet de piquer les sous des Français... en leur faisant croire qu'ils pourraient gagner le jackpot"

Emmanuel Macron a visité ce jeudi le château de Voltaire, à Ferney, et recevra dans la soirée 269 porteurs de projets qui pourraient bénéficier du loto du patrimoine. Stéphane Bern, nommé chargé de mission sur le patrimoine, est notamment le meneur de ce projet, destiné à financer la restauration de plusieurs monuments nationaux en péril. Notons que 15 à 20 millions d'euros sont en jeu. Pourrait-on aller encore plus loin dans cette voie ? Quelles sont encore les épreuves à surmonter dans ce domaine ?



