L'humeur de Bachelot : "La mémoire de Naomi Musenga doit être respectée"

Naomi Musenga, une Strasbourgeoise de 22 ans, est décédée en décembre dernier après que son appel à l'aide pour de très fortes douleurs au ventre ait été ignoré par une assistante de régulation médicale du Samu. L'enregistrement de l'appel téléphonique, dévoilé mardi, a suscité l'indignation générale et diverses réactions venant des médias. Mais quelle que soit l'issue de cette affaire, ne serait-il pas judicieux de laisser l'inspection des affaires sociales faire son travail ?



