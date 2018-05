L'humeur de Bachelot : "Monbazillac, chocolatine, on les emmerde Trump et Poutine"

Des députés du Sud-Ouest ont déposé un amendement à l'Assemblée pour défendre l'appellation "chocolatine" contre les nordistes qui préfèrent dire "pain au chocolat". Mais puisque les viennoiseries, parfois trop grasses et trop sucrées, peuvent être associées à de la malbouffe, un nouvel amendement pourrait étonner les deux parties. En effet, l'interdiction de la chocolatine ou du pain au chocolat, quelle que soit son appellation, pourrait les pousser à mettre fin à ce conflit.



Ce jeudi 24 mai 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'humeur de Bachelot", nous parle de l'amendement en faveur de la "chocolatine". Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 24/05/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.