L'humeur de Bachelot : "Nous sommes tous espionnés les enfants !"

D'après un article publié au Monde, des sites peuvent facilement vous aider à localiser une personne, avoir accès à ses SMS et écouter ses conversations via son téléphone portable. En outre, au vu de l'affaire Rédoine Faïd, on peut se dire qu'un drone peut inspecter la cour d'une prison, mais également vous "fliquer" chez vous ou au bureau. Quid des géants du Net ? Quelles sont les solutions proposées face à ces diverses formes d'espionnage de notre quotidien ?



Ce mercredi 4 juillet 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'humeur de Bachelot", nous parle des différentes formes d'espionnage actuelles.