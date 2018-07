L'humeur de Bachelot : "Pas étonnant que le taux de suicide chez nos policiers soit supérieur à la moyenne nationale"

Au terme de six mois d'enquête, une commission sénatoriale a dévoilé un rapport impressionnant sur le malaise des policiers et des gendarmes via son rapporteur François Grosdidier. Outre la vétusté des matériels et des locaux, la surcharge de travail et la destruction de leur vie familiale, il y aurait également une violence accrue envers les forces de l'ordre. Comment ces constats sont-ils illustrés ? Quelles pourraient en être les conséquences ?



