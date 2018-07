L'humeur de Bachelot : "Qui j'invite à Brégançon cet été pour clapoter dans ma piscine hors-sol ?"

Un test sur le bonheur est publié dans L'Obs, plus précisément, pour savoir quelle réaction on a face à un évènement heureux. S'il est appliqué sur Michel Drucker, il suffit de voir les publications parues dans les médias pour en connaître les réponses. Par contre, quelles réponses pourrait avancer Emmanuel Macron, si la France arrivait en finale de la Coupe du monde ?



Ce mercredi 5 juillet 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'humeur de Bachelot", nous parle du quizz sur le bonheur paru dans L'Obs. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 05/07/2018 présentée par Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.