L'humeur de Bachelot : "Une fois de plus, la LEM, c'est-à-dire la Loi de l'Emmerdement Maximum, se trouve vérifiée"

Après une série d'incidents qui a affecté plusieurs milliers de passagers à la gare Montparnasse et une grève qui a poussé les usagers à chercher des solutions alternatives, les problèmes s'accumulent à la SNCF. En effet, la circulation a été interrompue ce mercredi dans la matinée à la gare Saint-Lazare, à Paris, suite à une panne de signalisation. Notons que les PDG de SNCF Réseau et de SNCF Transilien n'ont pas encore pu expliquer les causes du problème. A quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir ?



