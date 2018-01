L'île d'Ouessant est coupée du continent à cause de vents violents

Des rafales à 186 km/h ont été enregistrées la nuit du 2 janvier 2018. Au matin, quelques vacanciers sont venus admirer le spectacle qu'offraient la mer et le vent. Cette nouvelle tempête empêche toute liaison avec le continent. Pas de bateau ni de vivre ce 3 janvier 2018, l'île est coupée du monde. C'est le deuxième jour sans ravitaillement pour les Ouessantins, mais les commerces vivent sur leurs stocks sans inquiétude.



