L'Île-de-France paralysée par la neige : le "cauchemar" pour une société de transport de sang et d'organes

"Un véritable cauchemar". Pour Frédéric Peyre, le directeur général d'Assistance Pharma Presto, une société spécialisée dans le transport de sang et d'organes, la situation est catastrophique. Depuis quelques jours, la neige perturbe fortement la circulation - l'Ile-de-France a comptabilisé mardi soir plus de 700 kilomètres de bouchons – et avec elle, toute son activité. "Le problème dans ce type de transport, c’est que derrière, c'est toute la chaîne s’enraille", autrement dit "des patients qui attendent des produits pour aller mieux" et qui ne les auront pas.





"On ne refuse aucune livraison, nous précise Frédéric Peyre. Mais on discute avec les médecins et les blocs pour connaitre les priorités. C'est du cas par cas." Les professionnels de santé arrivent pour le moment à gérer les priorités. Pour les y aider, des points réguliers sont établis dans les 39 hôpitaux de l'APHP "afin de relever les éventuelles difficultés d’organisation et d’approvisionnement rencontrées", nous indique la direction, dans un communiqué. "Les approvisionnements (…) et les transports de patients ont pu, pour le moment, être organisés en tenant compte des restrictions de circulation." Mais si les problèmes perdurent, les choses pourraient s'aggraver. "Il y a des opérations de 'confort', entre guillemets, demain vous vous faites opérer de la hanche, ce n’est pas très grave, on peut reporter de 48 heures, explique le spécialiste du transport. Mais dans le cas d'un accouchement difficile ou d'un pontage cardiaque, là…"