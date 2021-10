L'IMAGE - Une manifestation massive contre le pass sanitaire italien ? Non, une parade techno à Zurich Cette image n'a rien à voir avec une manifestation et n'a pas été prise en Italie. − Capture écran Twitter

DÉTOURNEMENT - Présenté comme la preuve d'une manifestation d'ampleur en Italie contre le pass sanitaire, un cliché a été en réalité totalement détourné. Il a été pris il y a plusieurs années en Suisse, lors d'une vaste fête techno.

À compter du 15 octobre, le pass sanitaire sera indispensable dans tous les lieux de travail pour les salariés italiens. Une mesure qui s'apprête à entrer en vigueur et qui fait des vagues de l'autre côté des Alpes, où les manifestations se sont succédé au cours des derniers jours. Ces mobilisations ont fait écho à la lutte d'opposants au pass instauré en France, si bien que des images et reportages ont été relayés sur les réseaux sociaux pour rendre compte de la situation chez nos voisins.

Si des photos et vidéos tout à fait authentiques se sont propagées, un cliché impressionnant a été détourné pour appuyer la cause des opposants. Pris en plan large et en plongée depuis le haut d'un immeuble, il montre une foule immense réunie et traversant un pont. Impossible de discerner le sol tant les participants sont nombreux. Problème : il s'agit d'une photo prise en 2018, en Suisse, dans le cadre d'une fête techno tout ce qu'il y avait de plus festive.

Un cliché vieux de trois ans

Lorsque de telles images se diffusent en ligne, il est toujours utile de procéder à une recherche inversée pour tenter d'en trouver des occurrences antérieures. Avec ce cliché, la méthode s'avère probante puisqu'une multitude de résultats nous sont proposés. De nombreux journaux suisses ont en effet relayé sur leur site cette photo, qui n'a en apparence rien de récent. Il faut quelques minutes de plus pour retrouver l'identité du photographe. En légende, le média helvète Le Nouvelliste indique qu'un certain Ennio Leanza se trouvait derrière l'objectif. Un indice supplémentaire qui nous guide vers l'agence pour laquelle il a couvert ce rassemblement : Keystone ats. Son travail y est soigneusement archivé, si bien que l'on ne manque pas de remettre la main sur la version originale de l'image, au cadre un peu plus large. La légende se révèle sans ambiguïté : "Vue aérienne de centaines de milliers de participants dansant dans les rues lors de la 27e Street Parade, un défilé annuel de musique de danse, dans le centre-ville de Zurich, en Suisse, samedi 11 août 2018".

Outre une date bien plus ancienne que les manifestations italiennes, on constate donc que ce rassemblement n'a rien à voir avec une manifestation d'opposants à des mesures sanitaires. Chaque année depuis, la "Street Parade" voit défiler des milliers de personnes, dansant au rythme d'une musique techno le long d'un parcours qui traverse Zurich. Un évènement qui se déroule en Suisse, donc, et qui a rassemblé près d'un million de participants lors des éditions les plus populaires. C'est donc de manière totalement trompeuse que ce cliché, dans une version quelque peu recadrée, a circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Si des manifestations contre le pass sanitaire ont bien eu lieu en Italie, la photo de cette foule massive n'avait rien à voir avec ces rassemblements, qui n'ont d'ailleurs pas rassemblé autant de monde.

