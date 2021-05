L'incarcération d'un détenu coûte-t-elle 100 euros par jour à l'Etat ?

Puisque "le problème de la surpopulation carcérale en France ne sera sans doute pas réglé dans les prochaines années et le nombre de personnes écrouées et condamnées continue d'augmenter", le député LR des Alpes-Maritimes Eric Pauget, a eu une idée. Selon lui, il serait légitime de "faire participer les détenus aux coûts engendrés par leur détention". Outre la dimension dissuasive de la mesure, il explique que cela permettrait de financer partiellement le coût de la détention. Celle-ci, souligne l'élu, s'élèverait pour l'Etat à 100 euros par jour et par personne incarcérée. Un chiffre dont on peut vérifier la véracité, mais qui cache d'importantes disparités.