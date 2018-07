L'Italie dans votre assiette

Le jambon de Parme et le parmesan sont des trésors d'Italie. À la base, le jambon de Parme ne se cuisine pas, il se mange directement cru. Ce jour, Cyril nous présente la recette de la fleur de Parme. Pour commencer, prendre une escalope de veau et le taper bien fort. Couper ensuite des tranches de jambon de Parme. Les étaler sur l'escalope et recouvrir de parmesan. Rouler puis ficeler et rôtir dans une poêle avec un peu de massala. Arroser avec un peu d'eau pour terminer. À retrouver en images, la recette de la "pasta au parme".



Ce dimanche 1er juillet 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous montre comment les jambons de Parme sont faits et quelles recettes y sont adaptées. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 01/07/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.