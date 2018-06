L'offensive contre les emballages inutiles

La lutte contre l'utilisation des emballages en plastique est un devenu un défi en Europe. Après le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas, c'est désormais, notre tour. En effet, cette opération a débuté ce samedi 2 juin 2018. Elle consiste à dénoncer l'utilisation abusive des emballages, notamment dans les supermarchés. Pour cela, les clients qui font leurs courses dans les grandes surfaces, y laissent tous les emballages superflus qui enveloppent les produits. Cependant, la question dérange est: pourrions-nous vivre sans plastique ?



