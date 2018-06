L'ordonnance de Bachelot : "Espérons qu'un certain nombre de vieux croûtons passéistes ne refuseront pas cette évolution nécessaire"

Le Conseil d'Etat préconise désormais l'autorisation de la communication informatique pour les professionnels de santé, sans pour autant ouvrir la voie à de la publicité. Même si cette décision peut choquer certains, elle permet néanmoins aux médecins d'échanger librement avec le public et de rendre service aux patients. D'autant plus qu'à l'ère des réseaux sociaux et du tourisme médical, certains médecins et cliniques font des "retapes" sur Internet légalement.



