L'ordonnance de Bachelot : "Il y a encore du grain à moudre pour Anne Hidalgo, pour la mairie de Paris et pour les futures élections municipales"

Après le fiasco de l'Autolib' et la déroute de Vélib' qui est en pleine faillite avec Smovengo, un autre service en libre-service pourrait bientôt voir le jour à Paris. En effet, la création d'un parc de trottinettes électriques à usage partagé dans la capitale a été annoncée récemment. Doit-on s'attendre à un autre échec ? Quelle solution alternative pourrait-on proposer ?



Ce vendredi 22 juin 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", nous parle de l'arrivée des trottinettes électriques à Paris. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 22/06/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.