L'ordonnance de Bachelot : "Il y au moins un point où les parents semblaient sûrs de leurs pouvoirs... tout est remis en question"

En plus d'être les premiers prescripteurs des achats familiaux, d'imposer leurs propres styles vestimentaires et d'être doués en technologies, les enfants peuvent également devenir responsables de la santé de leurs parents. En effet, dimanche dernier, un petit garçon de 5 ans a sauvé la vie de son père, qui sombrait dans un coma diabétique, en guidant au téléphone les gendarmes. Un rendez-vous est notamment prévu pour féliciter le jeune héros.



