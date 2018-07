L'ordonnance de Bachelot : "Installez-vous au comptoir d'un bistrot discuter avec vos copains, cela vous coûtera le prix d'une mousse et cela sera beaucoup plus fiable"

Goldman Sachs, la banque d'affaires est connue pour avoir trompé des clients en leur conseillant de faire des placements dans des affaires qu'elle savait catastrophiques. Cette fois-ci, elle s'est engagée dans des pronostics en Coupe du monde, tous aussi farfelus les uns que les autres. Emmanuel Macron lui s'est bien dispensé de se hasarder à avancer un pronostic pour la finale France-Croatie. Comment réussir à trouver des renseignements plus fiables si on veut parier sur la finale de dimanche ?



