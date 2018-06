L'ordonnance de Bachelot : "Je vous conseille de boire peu, de boire bon et de boire français !"

Louis Pasteur disait que le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Malheureusement, la production de vin rosé n'a pas été suffisante cette année. Pire, à la suite d'orages de grêle qui ont dévasté les vignobles, on risque une pénurie générale de vin. Quelles solutions envisager face à cela?



Ce jeudi 31 mai 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", nous parle de la fragilité des vignobles. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 31/05/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.