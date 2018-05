L'ordonnance de Bachelot : "Le combat continue, félicitations et encouragements !"

Selon une enquête de l'Agence nationale de santé publique, 26,9% des Français étaient des fumeurs en 2017, soit un million en moins en un an. Cette baisse très significative, que l'on doit notamment à l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine, touche essentiellement les populations défavorisées et les jeunes hommes. Comment la lutte contre le tabagisme a-t-elle progressé ? A quels problèmes doit-on encore faire face ?



