L'ordonnance de Bachelot : "Le combat doit continuer contre toutes les formes de discrimination"

La Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie est célébrée ce jeudi 17 mai. Selon le rapport annuel de SOS Homophobie, les actes LGBTphobes signalés sur la ligne d'écoute de l'association ont augmenté de 4,8% et les agressions physiques LGBTphobes de 15% en 2017. Jusqu'où va la discrimination liée à l'orientation sexuelle ? Quelles sont les différentes formes de soutien aux victimes ?



Ce jeudi 17 mai 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de bachelot", nous parle du combat contre l'homophobie. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 17/05/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.