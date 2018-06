L'ordonnance de Bachelot : "Le temps de l'innocence est donc passé... Personne ne pourra plus dire qu'on ne savait pas"

Selon un sondage dévoilé par le Comité national d'action laïque (CNAL), la laïcité est en péril dans les écoles. En effet, un établissement sur dix connaît des contestations de la loi de 2004 qui proscrit le port de signes religieux ostensibles. Les faits sont plus graves dans les quartiers défavorisés (REP) où les scores montent à une école sur trois. D'après cette étude, les élèves, les parents, et même les enseignants sont concernés.



