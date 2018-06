L'ordonnance de Bachelot : "Les bons légumes verts, c'est cher, et bien les cuisiner, c'est compliqué"

Un sondage publié au Parisien ce vendredi affirme qu'à la cantine, plus de 60% des enfants détestent le chou de Bruxelles et plus 76% préfèrent les frites. Certes, manger des légumes est bon pour la santé, mais les petits ne se laissent pas embobiner pour autant au niveau du goût. En supposant que le problème se trouve dans la façon dont on les cuisine, que faudrait-il faire ?



