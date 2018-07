L'ordonnance de Bachelot : "Les politiques de transparence sont en marche et rien ne pourra les arrêter !"

Pour la première fois cet été, les machinistes de la RATP sont autorisés à conduire bus et métros en bermuda. Cet attribut vestimentaire, qui permettrait entre autres d'éviter quelques errances dans certains cas, est en train de gagner plusieurs secteurs. A qui pourrait-on également proposer le port de bermuda ? Jusqu'où pourraient aller ces politiques de transparence ?



Ce mardi 3 juillet 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", nous parle de l'autorisation du port de bermuda pour les machinistes de la RATP.