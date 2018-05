L'ordonnance de Bachelot : "Les valeurs de respect, de courage (...) sont des valeurs qui n'ont pas de sexe"

La Fondation des femmes a lancé une campagne pour une meilleure éducation des jeunes garçons. "Le harcèlement et les violences faites aux femmes, ce n'est pas que l'affaire des femmes", nous rappelle la vidéo portée par la voix du rappeur Oxmo Puccino. Malgré toutes les blagues que l'on pourrait sortir à ce sujet, il est important d'apprendre aux enfants, garçons ou filles, que les plus belles valeurs ne dépendent pas de leur sexe.



Ce mercredi 30 mai 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", nous présente la campagne "Tu seras un homme mon fils", lancée par la Fondation des Femmes.