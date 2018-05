L'ordonnance de Bachelot : "Sortez vos enfants, arrêtez de les surprotéger, laissez-les marcher pieds-nus dans l'herbe, monter aux arbres"

Préférant rester vissés à leurs portables ou à leurs tablettes, 40% de nos écoliers ne jouent jamais en plein air les jours d'école. Par ailleurs, certains parents les maintiennent confinés à la maison au motif de sécurité. Pourtant, les conséquences peuvent être désastreuses : os fragilisés, prévalence de la myopie, baisse massive des performances physiques et plus encore. Si en 1960, les enfants faisaient les 800 m en trois minutes, dorénavant, il leur en faut quatre. Sortez vos enfants !



