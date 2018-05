L'ordonnance de Bachelot : "Vous me direz que je ne suis ni Arabe ni voilée, ce qui m'a sans doute valu ce traitement de faveur"

Selon le site BuzzFeed, le restaurant huppé L'Avenue, à Paris, a mis en place un système discriminatoire contre les "Arabes et les femmes voilées". En effet, des employées auraient notamment reçu comme consigne de ne pas prendre des réservations pour des personnes au nom d'origine arabe. Les clientes voilées, quant à elles, devaient être refusées au motif de ne pas avoir fait de réservation. Si les faits s'avéraient exacts, la direction, qui souhaite manifestement trier ses clientèles, risquerait une sanction pénale.



Ce vendredi 18 mai 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", nous parle du restaurant L'Avenue, accusé de discrimination raciale. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 18/05/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.