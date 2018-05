L'origan est plein de ressources thérapeutiques sous forme d'huile essentielle

Productrice d'herbes de Provence, Élodie Truc distribue ses herbes aromatiques bio en circuit court. Comme elle, des producteurs provençaux se battent pour faire reconnaître un terroir et un savoir-faire local. Pour cause, la majorité de l'origan commercialisée dans le pays sous l’étiquette "herbes de Provence" est cultivée en Pologne. Notons que cette plante est un antiviral et antibactérien très puissant. Elle est surtout utilisée dans la sphère ORL.



