L'originalité reste la priorité des mariés du 21ème siècle

Le budget consacré à un mariage a tendance à diminuer. Il est en moyenne de 12 000 euros. Une raison qui pousse de plus en plus de mariés à se tourner vers des organisateurs de mariage. D'ailleurs, leur nombre a pratiquement quadruplé en six ans. Toutefois, la facture moyenne pour une robe de mariée a baissé de 1500 à 900 euros, ces dernières années.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.