Groupuscule AFO : l'ultra-droite, une "rhétorique paranoïaque de l'apocalypse"

Peut-on voir dans leurs projets l'émergence d'un phénomène nouveau ?





Le site de ce groupuscule a été remis en ligne ce lundi après-midi. Ce qu'on y voit est intéressant et nouveau. Je remarque qu'une des rubriques, par exemple, est dédiée au judaïsme. Cela change un peu la donne parce que jusqu'ici, on pensait que ce groupuscule focalisait son attention sur la communauté musulmane. En fait, au sein de la mouvance ultra-droite, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement antisémites, pour qui la question des juifs n'est pas un sujet. Eux vont se concentrer, au choix, sur la théorie du "grand remplacement", ou encore sur la thématique de "l'invasion"... Là, on est face à un groupe plus radical qui pourrait mélanger les deux dimensions en même temps.