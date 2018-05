L'UNEF condamne un "déferlement de haine" contre une responsable

Une heure plus tard, l'essayiste Céline Pina renchérit : "Elle s'appelle Maryam Pougetoux et est présidente de l'UNEF Paris IV. Si vous lisez ceux qui ont travaillé sur les frères muslmans, vous verrez que leur premier objectif est la jeunesse (...)" écrit-elle. Son message, partagé plus de 1550 fois, attire l'attention d'un certain Julien Dray, conseiller régional d'Ile-de-France (PS) et membre de l'UNEF-ID lors de sa création en 1980. En commentaire, il écrit : "En tant que membre fondateur de l'Unef... la direction du syndicat qui accepte cette jeune dame comme dirigeante souille tout notre combat mené dans les universités... bien des membres de l'unef doivent être effaré" (sic).