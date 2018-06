Quatre questions pas si bêtes sur l’uniforme à l'école

Sur les réseaux, beaucoup d’internautes en appellent à l’Histoire : il ne faut pas parler du "retour du port de l’uniforme", car il n’a en fait jamais été obligatoire dans l'enseignement public et quand il y en avait, il s’agissait surtout d’ailleurs d’une simple blouse. Ces images d’un âge d’or de l’école, véhiculées par des clichés des « hussards noirs de la IIIe république », enseignant doctement la bonne parole à de sages petites têtes blondes, n’auraient jamais existé ? "Il n’y a jamais eu de blouses obligatoire en France. C’est clair et net. Ce n’était pas une pratique généralisée et pas une obligation dans les écoles communale", rappelle l’historien Claude Lelièvre sur Slate.fr. Et cette tenue était utilisée surtout pour des raisons pratiques, et pas pour une volonté d’égalité comme affirmé aujourd’hui. "Les enfants portaient des blouses, pas tous la même, pour protéger les vêtements des tâches d’encre à des époques où le textile était très cher." Le déclin de la blouse aurait commencé avec l’arrivée du stylo bic à l’école, en 1965.