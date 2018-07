L'univers de la pêche au Pays basque

La pêche est l'une des activités emblématiques de Saint-Jean-de-Luz. Les poissonneries du village ne manquent jamais de produits frais. Du merlu au thon rouge en passant par le bar, on retrouve des dizaines de variétés de poissons sous la halle. Un héritage vivant de la culture de la pêche dans la ville. Suivez tout en images les "aventures quotidiennes" de Pierre, Marco et Thibault, des passionnés de la pêche.



