La Bibliothèque Nationale de France conserve l'histoire du père Noël dans des livres pour enfants

Des archives de livres pour enfants montrent l'évolution du caractère du père Noël et des fêtes de Noël, à la Bibliothèque Nationale de France. Au début 19ème siècle, l'homme à barbe n'était pas encore si gentil. Il punissait les enfants turbulents et n'offrait des cadeaux qu'aux plus sages. Petit à petit, cette notion de punition s'est adoucie pour ne donner qu'une image d'un Père Noël généreux et bienveillant.



